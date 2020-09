Koolmees: werkenden moeten zich aanpassen aan nieuwe realiteit

'Inkrimpen is de realiteit'

"Ik heb twee boodschappen. Wij blijven steunen. Maar bedrijven en werknemers moeten zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden waar dat nodig is", zei Koolmees onomwonden.

"Er zijn sectoren waar corona een structurele invloed zal hebben op de bedrijfsvoering, zoals de bedrijfscatering of de reisbranche. De realiteit is dat veel bedrijven moeten inkrimpen, of zelfs failliet zullen gaan. Veel werknemers zullen in een andere sector aan de slag moeten."