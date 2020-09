Commerciële coronatesters doen goede zaken door drukte bij GGD

Commerciële bedrijven sneller

Commerciële testbedrijven kunnen binnen 6 tot 8 uur een uitslag hebben. "Wij zijn sneller omdat wij onze eigen testlocaties en testlaboratorium hebben", zegt Patrick de Boer van het Amsterdamse testbedrijf Coronalab.eu. Bij dat bedrijf kost een test wel 150 euro, exclusief btw.

Sinds het einde van de zomervakantie loopt het bij Corona.lab storm met bedrijven die werknemers willen laten testen. "In de zomer hadden we vooral veel mensen die naar een land wilden waarvoor inreisbeperkingen golden. Zij hadden een negatieve PCR-test nodig om het land binnen te komen. Maar de afgelopen weken is het aantal aanvragen van bedrijven fors toegenomen."