Reisbranche naar rechter om Air Maroc te dwingen geld terug te geven

Dat levert problemen voor reisorganisaties op, omdat zij klanten bij het annuleren van hun reis door corona de keuze moeten bieden tussen het geld terugkrijgen of een voucher.

Royal Air Maroc is de eerste luchtvaartmaatschappij die door ANVR voor de rechter wordt gesleept. Een woordvoerster van ANVR zegt tegen persbureau ANP dat vijftien aangesloten reisbedrijven kampen met te late betalingen voor 500 tot 600 tickets, waarbij het totaalbedrag 'in de tonnen' loopt. Air Maroc was niet direct beschikbaar voor een reactie.

De branchevereniging waarschuwt echter ook dat het geduld ook op is met andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Russische Aeroflot, het Israëlische El Al en het Canadese Air Transat.