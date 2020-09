Inflatie op laagste peil sinds 2016

Dat de prijzen gemiddeld minder hard stijgen komt onder meer door de prijsontwikkeling van vliegtickets en pakketreizen. Vliegtickets waren bijna 22 procent goedkoper dan een jaar eerder en pakketreizen ongeveer 12 procent.

Ook kleding en voeding drukken de inflatie, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De scherpe daling van de inflatie in augustus was de grootste in 11 jaar. In juli was de prijsstijging nog 1,7 procent.