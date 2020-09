Theater Carré ontslaat kwart personeel door coronacrisis

Vorige maand werd al bekend dat Carré aan een reorganisatie werkt. Hoeveel banen daarbij gaan verdwijnen was destijds nog niet duidelijk. Het blijkt nu dus te gaan om een kwart van de vaste werknemers.

Keihard geraakt

Carré is een van de vele instellingen in de culturele sector die keihard is geraakt door de coronacrisis. Het theater was drie maanden volledig gesloten, en ging daarna weer op een kiertje open, dankzij een kermis en terras.