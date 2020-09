Duurzame Flying V vliegt: 'Grootste revolutie sinds de straalmotor'

Bijdrage KLM schimmig

Bij de ontwikkeling van de Flying V wordt de technische universiteit sinds vorig jaar gesteund door KLM. Tijdens de presentatie van de testresultaten zei KLM-topman Pieter Elbers dat de luchtvaartmaatschappij daarmee een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van duurzaam vliegen.

Hoeveel geld KLM investeert in het ongetwijfeld kostbare project met een onzekere uitkomst, houden zowel de luchtvaartmaatschappij als de universiteit echter verborgen.

Woordvoerder Ineke Boneschansker van de TU Delft zegt: "Dat is aan KLM om bekend te maken, niet aan ons." Maar KLM-woordwoerder Koen van Zijl wil er niets over kwijt. "Daar doen we geen mededelingen over. Dat hebben we zo afgesproken."