Autohandelaren moeten jaren cel in wegens miljoenenfraude

Vuurwapens en contanten

Opmerkelijk is ook dat de verkochte auto's contant werden afgerekend. Toen de 50-jarige man begin oktober 2017 tijdens het onderzoek werd aangehouden, had hij een rugzak in zijn auto liggen met 323.000 euro aan cash.

Ook bezat de autohandelaar een Browing-pistool en stroomstootwapens. Volgens de man was het vuurwapenbezit gerechtvaardigd, gezien de risico’s die hij in zijn werk liep. Zijn compagnon beschikte over een gaspistool en een Walther-vuurwapen.