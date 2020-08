Geen ontslag voor cipiers die deuren Rotterdamse gevangenis openlieten

Routinematig werken

Daarbij speelde een rol dat het openklemmen van de deuren tijdens de nachtdienst waarschijnlijk gebruikelijk was. De gevangenisdienst had duidelijker moeten wijzen op de regels, aldus de kantonrechter.

"Een werkgeefster als DJI dient er voor te waken dat ervaren medewerkers routinematig werken, als gevolg waarvan er te los met de veiligheidsvoorschriften wordt omgegaan."

Of de Dienst Justitiële Inrichtingen tegen de uitspraken in hoger beroep gaat, is nog onzeker. Volgens woordvoerder Miral Scheffer bestudeert de dienst de uitspraken nog. Over de praktijk van opengeklemde deuren en de vermeende angstcultuur wil de gevangenisorganisatie niets zeggen.