Puinhoop bij failliet Spyker Services, C8 Preliator foetsie

Onbehoorlijk bestuur

Ook kan hij Muller aansprakelijk stellen voor het financiële tekort in de boedel. "Juridisch gezien is er sprake van onbehoorlijk bestuur, alleen al omdat de jaarrekening over 2018 niet is gedeponeerd. Of dat daadwerkelijk een belangrijke reden is voor het faillissement, zal nog moeten blijken."

Victor Muller reageerde nog niet op een verzoek op een toelichting.