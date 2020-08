Hotels maandenlang uitgestorven door coronacrisis

Duizenden banen verloren

Payer zegt tegen RTL Z dat zijn hotel de crisis wel doorkomt, omdat Waldorf Astoria een keten is met voldoende vet op de botten. Toch is ook hier banenverlies onvermijdelijk. Volgens Payer zullen er 50 van de 180 banen bij Waldorf Astoria Amsterdam verdwijnen. In heel Amsterdam gaan 10.000 banen in de hotelsector verloren, schat Payer.

Het CBS verwacht dat het herstel in het derde kwartaal verder zal doorzetten. Want veel Nederlanders kiezen deze zomer vanwege het coronavirus voor een vakantie in eigen land. Hierdoor zullen de toeristische accomodaties in juli, augustus en september verder opkrabbelen.

Dit geldt dan vooral voor campings en bungalowparken. De hotels in de grote steden, die het vooral van buitenlandse toeristen moeten hebben, blijven in zwaar weer zitten, is de verwachting.