Ontslag voor OM-leidinggevende die in auto vol drugs zat

De ambtenaar vertrekt overigens niet met lege handen. Omdat haar werkgever niet kan bewijzen dat de vrouw van de drugssmokkel afwist, heeft zij wel recht op een flinke ontslagvergoeding.

Harddrugs

De 54-jarige vrouw werkte al 30 jaar bij het Openbaar Ministerie en klom daar op tot leidinggevende. Als operationeel manager van de administratie gaf zij leiding aan 30 werknemers, en verdiende een bruto maandsalaris van bijna 5300 euro.

In juni 2019 meldde haar echtgenoot de vrouw ziek. Maar toen twee leidinggevenden enkele dagen later op ziekenbezoek kwamen, erkende hij dat zijn vrouw in Duitsland vastzat.

Zij bleek te zijn aangehouden als inzittende van een Mercedes, waarin in schuilruimtes 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine en 10.000 xtc-tabletten waren verstopt.