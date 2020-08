CPB iets optimistischer over Nederlandse economie

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de augustusraming. Het kabinet gebruikt die raming als belangrijke input voor het opstellen van de begroting voor Prinsjesdag. In de juniraming ging het CPB nog uit van een krimp dit jaar van 6 procent.

Economisch herstel

De groei voor volgend jaar is in beide ramingen gelijk: 3 procent. Ook het verwachte werkloosheidcijfer voor 2021 is ongewijzigd met zo'n 7 procent.

In de augustusraming gaat het CPB er vanuit dat het kabinet het bedrijfsleven na 1 oktober geen nieuwe steunpakketten aanbiedt. Het planbureau benadrukt verder dat de ontwikkeling van de coronapandemie zeer bepalend is voor de vooruitzichten op economisch herstel.

Het CPB heeft daarom ook een alternatief berekend. Daarin gaat het uit van een lockdown en meer voorzichtigheid bij consumenten en bedrijven. In dat scenario krimpt de economie ook in 2021, met meer dan 3 procent, en loopt de werkloosheid op tot 10 procent.