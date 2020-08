Bloedbad op de arbeidsmarkt: coronacrisis kost honderdduizenden banen

De uitbraak van het coronavirus heeft ongekende gevolgen voor de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder. Hiermee is de banengroei van de afgelopen twee jaar in een klap weggevaagd.

Bij het totaal aantal banen gaat het om zowel werknemers als zelfstandigen en om voltijd- en deeltijdbanen. Werknemers van Booking.com Het bloedbad op de arbeidsmarkt zou zonder de steunmaatregelen van het kabinet nog veel groter zijn geweest, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS tegen RTL Z. Want door de coronacrisis waren er veel mensen die wel hun baan behielden, maar niet werkten. Zoals veel obers en kappers. Het totaal aantal banen daalde met 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Terwijl het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal 6,1 procent lager lag, berekende het CBS. Een deel van die mensen zal alsnog zijn baan verliezen. Zoals een deel van het personeel van booking.com en 1500 medewerkers van KLM. Veel werklozen Tegelijkertijd kwamen er 72.000 werklozen bij in het tweede kwartaal. Dat is een stijging van 26 procent. 349 duizend Nederlanders zijn nu werkloos. Definitie werkloos Niet iedereen zonder baan is werkloos. De definitie van ‘werkloosheid’ is volgens het CBS: Als mensen tussen de 15-75 jaar zeggen dat ze geen betaald werk hebben, wel daarnaar op zoek zijn en snel kunnen beginnen. Minder vacatures Ook zijn er veel minder vacatures. In een half jaar tijd is het aantal openstaande vacatures met 30 procent afgenomen. Door de afname van het aantal openstaande vacatures en het oplopend aantal werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal afgenomen tot 57 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 81. © CBS Herstel na corona Van Mulligen verwacht dat de arbeidsmarkt herstelt zodra het coronavirus is bedwongen. “Want we blijven door de vergrijzing te maken hebben met een demografische druk op de arbeidsmarkt.” Oftewel, veel Nederlanders gaan met pensioen waardoor vacatures door minder mensen ingevuld kunnen worden.