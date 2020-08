Wendy van Dijk wint slag om failliet fitnessbedrijf Disq

Verbod verkoop Disqs

Boekema laat via zijn advocaat Victor Kruit weten te overwegen om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. Ook wijst hij erop dat de rechter in deze uitspraak bevestigt dat Boekema de eigenaar is van het intellectuele eigendom van de Disq.

Boekema's bedrijf Intelect dat dit eigendom beheert, heeft de curator verboden om de Disqs te verkopen, aldus de advocaat. Ook het door Galjaard doorgestarte bedrijf zou de fitnessapparaten volgens hem niet mogen verkopen.