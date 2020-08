Weerplaza breidt weer uit: na Buienalarm ook overname Weeronline

De sites en apps van de combinatie zouden bij elkaar goed zijn voor 'meer dan 10 miljoen unieke bezoekers' per maand. Concurrent Buienradar van RTL Nederland bereikt naar eigen zeggen maandelijks 'circa' 10 miljoen bezoekers via tv, website, app en social media.

Ondernemers

Infoplaza is een bedrijf dat informatie over weer en verkeer verwerkt en aanbiedt. Zo levert het weersvoorspellingen aan onder meer De Telegraaf, het AD, de NOS, de Volkskrant, NU.nl en aan een aantal regionale omroepen. Het bedrijf werd in 2008 opgericht, en is in handen van ondernemers René Westening en Menno Bom.

Twee jaar geleden versterkte Infoplaza zich al door de overname van Buienalarm. Dat ging vervolgens de concurrentie aan met Buienradar, onder meer met een opvallende reclamecampagne met Peter R. de Vries.