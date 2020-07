Action mocht caissière die vader 1,69 euro korting gaf niet ontslaan

Dat laatste argument maakte tijdens de rechtszaak geen indruk. Dat de hoogte van het bedrag niet ter zake doet bij diefstal, was de kantonrechter met Action eens.

Goedkeuring

Wel wist de caissière aannemelijk te maken dat zij niet goed op de hoogte was van de regels. Dat zij daarover consistent had verklaard en de transactie had laten goedkeuren door een senior collega, woog bij het oordeel zwaar in haar voordeel mee.

Uit een recent openbaar geworden uitspraak, waarover Quote als eerste berichtte, blijkt dat de Amsterdamse kantonrechter vindt dat Action in dit geval had moeten volstaan met een 'stevig gesprek', in plaats van ontslag op staande voet.