Verhuurbedrijf mag werknemer met corona-achtige klachten niet ontslaan

In die mail schreef zijn werkgever dat hij al sinds eind maart contact met de man probeerde te krijgen, zonder succes. De werknemer had niet op telefoontjes en een brief gereageerd, en deed ook de deur niet open.

Intimiderend huisbezoek

De advocaat van de werknemer liet het bedrijf echter weten niet akkoord te gaan met het ontslag. De advocaat benadrukte dat de man tijdens zijn ziekte niet zomaar ontslagen kan worden, en drong aan op onderzoek door een bedrijfsarts.

De werkgever ging vervolgens bij de man thuis langs, en sommeerde hem om aan het werk te gaan omdat hij niet ziek zou zijn. Die gaf daaraan geen gevolg. In een brief maakte zijn advocaat bezwaar tegen het 'intimiderende' huisbezoek en suggereerde opnieuw de beoordeling door een bedrijfsarts.