Vrouw ontslagen nadat baas appjes over valse ziekmelding las op werk-pc

De 29-jarige werkneemster werkte sinds begin vorig jaar als assistent-hotelmanager bij het Amsterdamse designhotel Not Hotel. In januari meldde zij zich ziek.

Maar uit WhatsApp-wisselingen met haar vriend en moeder blijkt dat zij in werkelijkheid helemaal niet ziek was. In die berichten schreef zij ook dat zij in die periode solliciteerde bij een andere werkgever.