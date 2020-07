Brouwerij mocht loon corona-thuisblijver niet korten

'Doodsteek voor mkb'

Directeur-eigenaar Harry Meens van de brouwerij is teleurgesteld. "Ik wilde graag duidelijkheid over de positie van mkb-bedrijven bij dit soort zaken. Kan een werknemer met een niet onderbouwd verhaal zomaar wegblijven van het werk? Volgens de rechter hadden we bewijs moeten vragen. Financieel gaat het slechts om een paar duizend euro, maar voor ons is dit een grote deceptie."

Volgens Meens bewijst de uitspraak dat de Nederlandse arbeidswetgeving 'beroerd' is. "Die is gemaakt door horken in Den Haag zonder verstand van ondernemen. Als er niets aan verandert, is het de doodsteek voor mkb-bedrijven. Wij bestaan 150 jaar, en gaan van de vierde naar de vijfde generatie. Maar het is nog maar de vraag of de nieuwe generaties door willen blijven ondernemen met dergelijke arbeidswetgeving."

De werknemer en zijn advocaat waren onbereikbaar voor commentaar.