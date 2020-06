Falende zorgtopman van Alliade kreeg 140.000 euro mee

Rechtszaak

Alliade-woordvoerder Matthijs Bergsma bevestigt de vertrekregeling. Hij wijst erop dat de loondoorbetaling en de afkoopsom het gevolg zijn van een gerechtelijke uitspraak.

"Destijds vond de raad van toezicht dat de bestuursvoorzitter moest vertrekken. Die zaak is uiteindelijk voor de rechter gekomen, en daar is deze regeling uit voortgekomen. Die voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is dus getoetst door de rechter."