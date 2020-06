Rechter: geen recht op thuiswerken door coronazorgen

Pittige brief

De medewerkster was niet overtuigd, en vroeg de directie in een pittig getoonzette brief om opheldering. "Ik kan jullie mail niet met het overheidsadvies rijmen", schreef zij, wijzend op het advies dat premier Mark Rutte een dag eerder tijdens een persconferentie had gegeven.

Zij vroeg de directie daarom ‘schriftelijk te motiveren welke zwaarwegende bedrijfsbelangen er volgens jullie zijn die het negeren van het advies om thuis te werken rechtvaardigen en de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen’.