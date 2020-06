Geweld aan de Chinees-Indiase grens: ligt een groot conflict op de loer?

Het grensconflict tussen India en China is zeker niet nieuw. Al decennia ruziën de Aziatische grootmachten over de grens tussen de Indiase regio Ladakh en de Chinese regio Tibet. En ook andere gebieden langs de grens zijn betwist. In 1962 kwam het zelfs tot een kortstondige oorlog.

Waar ligt de grens?

Kort en goed kunnen de landen het gewoon niet eens worden over waar de grens ligt. Als tussenoplossing is de zogenoemde Line of Actual Control (LAC) in het leven geroepen. Die lijn markeert nu losjes de scheiding tussen de twee landen, en wie dus in de praktijk in welk gebied de baas is. Maar het is geen formeel overeengekomen grens.

En dat zorgt af en toe voor spanningen. Maar volgens de twee landen zou al in geen veertig jaar meer een schot zijn gelost.