Amerikanen staken overleg over techbelasting, woede in Europa

Binnen de OESO, het internationale samenwerkingsverband van de belangrijkste economieën, werd onderhandeld over een manier om internetbedrijven eerlijker te gaan belasten.

EU-landen willen graag belasting voor internetgiganten

Er is vooral in de EU al jaren een sterke roep om zo'n belasting, omdat grote internetbedrijven als Amazon, Facebook en Google, die wel heel veel geld verdienen in allerlei landen daar lokaal geen belasting over betalen. Dat is oneerlijk, klinkt het, want gewone bedrijven moeten dat wel.

De Fransen besloten daarom vorig jaar om maar vast een eigen internetbelasting in te voeren, nadat de EU de eigen plannen nog even in de ijskast had gezet. Daardoor zouden grote internetgiganten, vrijwel zonder uitzondering Amerikaanse bedrijven, 3 procent belasting moeten gaan betalen over de omzet die ze in Frankrijk halen.