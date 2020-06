Woningcorporatie Vestia opnieuw slachtoffer miljoenenfraude

Dat bevestigt een woordvoerder van Vestia na een bericht in de Telegraaf. Volgens de krant is op grote schaal gerommeld met het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden aan de huurwoningen van Vestia in de regio Rotterdam.

De fiscale opsporingsdienst FIOD zou in 2018 zijn gestuit op omkopingspraktijken rond het onderhoud aan 80.000 Vestia-woningen. Voor onderhoud en reparatie aan haar sociale huurwoningen betaalt de woningcorporatie jaarlijks tientallen miljoenen.