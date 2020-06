Rol Marcel Boekhoorn bij HEMA nog niet uitgespeeld

Reservebank

Maar in de verklaring die Boekhoorn gisterenavond uitstuurde, klinkt een heel ander geluid. Daarin benadrukt hij zijn persoonlijke betrokkenheid bij het bedrijf, en zegt teleurgesteld te zijn in de afloop van de onderhandelingen met de schuldeisers. Ook laakt hij hun 'meedogenloosheid'. "Betalen of afpakken, leek het devies."

In de slotparagraaf schrijft Boekhoorn blij te zijn dat de schuldenlast nu is gereduceerd, maar het zuur te vinden dat hij zijn bedrijf daardoor is kwijtgeraakt. "De manier waarop dit is gedaan, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten. Dat zijn wij niet gewend."

Ook zegt hij het bedrijf 'nauwgezet' te zullen blijven volgen.