CPB: economie krimpt dit jaar 6 procent, 'ongekende daling'

Basisscenario

Omdat de onzekerheid groot is, heeft het CPB vier verschillende scenario's uitgewerkt. De krimp dit jaar van 6 procent is het basisscenario, dat is het scenario waar het CPB nu vanuit gaat. Volgend jaar zal de economie in dat scenario weer groeien met 3 procent, maar de werkloosheid zal niettemin stijgen tot 7 procent.

Volgens dat scenario zal het overheidstekort dit jaar oplopen tot 8 procent, terwijl er vorig jaar nog een overschot was van 1,7 procent. Volgend jaar zal het tekort afnemen tot circa 5 procent. De overheidsschuld zal in 2021 dan stijgen tot 61 procent van het bbp, denkt het CPB.

In dit basisscenario gaat het CPB uit van een economisch herstel vanaf het derde kwartaal. Dat herstel zal echter onvolledig zijn: ook volgend jaar zouden we dan nog niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis.