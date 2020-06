Is HEMA gered, of is dit het begin van het einde?

Aan wie kunnen zij HEMA verder kwijt?

Dat is de allerbelangrijkste vraag voor de komende maanden. De toekomst van HEMA hangt namelijk af van de partij die het bedrijf uiteindelijk in handen krijgt. Is dat een serieuze speler met diepe zakken, die kan en wil investeren in het daadwerkelijk gezond maken van HEMA?

Of is dat een zogenoemde asset stripper; een aasgier die de waardevolle delen van het bedrijf afsloopt, en de rest zieltogend (of nog zieltogender) achterlaat?