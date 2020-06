'Inzetten op indammen corona scheelt 123 miljard en 50.000 doden'

Beleid bijstellen

Dat schrijven Ikkersheim en Xander Koolman van de Vrije Universiteit Amsterdam in het rapport 'De tweede golf dat zijn wij', met als ondertitel 'een pleidooi om covid-19 in Nederland in te dammen'.

Ikkersheim en Koolman willen met het rapport ruimte bieden om het beleid bij te stellen. Ze pleiten ervoor dat er een informatiecampagne komt om mensen, ook met lichte klachten, te laten testen, tests online in plaats van via de telefoon in te boeken en de uitslag binnen 24 uur of bij voorkeur binnen 8 uur te hebben.

Ook zou het bronnen- en contactonderzoek veel sneller moeten plaatsvinden. Ikkersheim noemt de Amerikaanse staat New Jersey, waar blijkt dat 90 procent van de mensen waarmee iemand die besmet is met het coronavirus wordt opgespoord.