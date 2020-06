Drie jaar cel voor vrouw die 2,5 miljoen van werkgever stal

Druk van anderen

Uit het strafblad van de vrouw blijkt bovendien dat zij al eerder op vergelijkbare wijze diefstal had gepleegd. In 2018 was zij daarvoor zelfs veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Uit een rapport van de reclassering blijkt dat de vrouw de schuld van haar gedrag deels bij anderen legt, door te wijzen naar haar jeugd en de druk die anderen op haar uitoefenen.

In de strafbepaling liet de rechtbank in het nadeel van de vrouw meewegen, dat zij een deel van de schuld voor de diefstal in dit geval bij de werkgever probeerde te leggen. Ook moet de vrouw de voorwaardelijke straf van 13 weken uit haar eerdere veroordeling alsnog uitzitten.