Beyond Meat: niet één maar twéé vegafabrieken in Nederland

Substantiële investering

Volgens Muth was het niet nodig om de ingrediëntenfabriek eveneens in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude te vestigen. "Zo ver liggen de locaties niet van elkaar".

Hoe veel Beyond Meat in totaal investeert in Nederland, wil hij niet kwijt. "In Zoeterwoude niets, in Enschede kan ik niet zeggen omdat die fabriek nog niet open is. Maar het is een substantieel bedrag." Ook is nog onbekend hoeveel mensen in Enschede aan de slag gaan.

Wel benadrukt Muth het belang van de vestigingen in Nederland. "Het is voor ons echt een milestone, een belangrijk punt in onze ontwikkeling. Het zijn de eerste fabrieken buiten de VS. Dankzij die locaties kunnen we onze producten sneller bij de klanten op de snel groeiende Europese markt krijgen, en kunnen we veel transportkosten besparen."