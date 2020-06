Just Eat Takeaway op overnamepad in VS, heeft Grubhub in vizier

Beleggers geschrokken

Beleggers reageerden geschrokken op de berichten. Het aandeel Just Eat Takeaway ging op de beurs in Amsterdam tussentijds zo'n 13 procent onderuit.

Aan Grubhub hangt volgens eerdere berichten een prijskaartje van ongeveer 5,7 miljard dollar.

Het zou de tweede grote overname in een jaar tijd zijn. Vorig jaar nam het Nederlandse TakeAway de Britse concurrent Just Eat over. De combinatie is nog niet in de Verenigde Staten actief.