Valt het wankelende warenhuis HEMA maandag om, of niet?

En hoe zit het met die staatssteun?

De financiële herstructurering waarover Boekhoorn en de schuldeisers momenteel onderhandelen, wordt kansrijker als de overheid de terugbetaling van een deel van de leningen garandeert. Die kans lijkt op het eerste gezicht klein, want HEMA is geen bedrijf van nationaal of strategisch belang.

Is staatssteun dan uitgesloten?

Nee. Als de overheid met een garantie op een bescheiden deel van de leningen die werkgelegenheid van bijna tienduizend werknemers van HEMA in Nederland kan behouden, is ze daar misschien toch toe bereid. Volgens het FD heeft de overheid de zakenbank Lazards ingeschakeld om te adviseren.

Wel is staatssteun lastig uit te leggen aan de belastingbetalers. Waarom moeten zij bloeden voor een bedrijf dat jarenlang is uitgezogen door Angelsaksische private equitybedrijven, en dat momenteel in handen is van een van de rijkste mensen van Nederland?