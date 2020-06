Staking bij Tata Steel IJmuiden legt productie stil

Daardoor komt de staalproductie bij de hoogovens in de loop van de dag volledig stil te liggen, bevestigt Tata Steel na een bericht van vakbond FNV.

Onrust

De eerste grote staking bij de IJmuidense staalfabriek in 28 jaar volgt op onrust over een voorgenomen reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor het verlies van duizend banen in Nederland.

Ook is personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur.