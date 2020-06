Ondernemer blaast nieuw leven in Gallerease, de 'Funda van de kunstmarkt'

Nieuw verdienmodel

Bree, die vóór het faillissement niet een van de oprichters maar wel mede-aandeelhouder van het bedrijf was, zegt de zaken anders aan te pakken dan in het verleden. "We hebben het verdienmodel aangepast naar 'no cure no pay' en helpen de galeries kosteloos hun collectie online te zetten. Dat wordt als positief ervaren, zeker in deze lastige tijden voor de kunstmarkt."

Aanvankelijk moesten deelnemende galeries een vast abonnementsgeld betalen, om kunstwerken online te zetten. Uit de curatorenverslagen blijkt dat dit model leidde tot ongenoegen.

"Je zag dat galeries afhaakten als het abonnement moest worden verlengd, omdat ze de opbrengst soms niet meteen terugzagen', zegt Bree. "Zonder abonnementskosten is er geen teleurstelling als het niet meteen iets oplevert."