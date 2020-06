'Overheid overweegt staatssteun om HEMA te redden'

Hoge schulden

HEMA draait al jaren niet fantastisch, dat komt door de rente die over de hoge schuld moet worden betaald. HEMA was jarenlang in handen van het Britse private equitybedrijf Lion Capital, dat het bedrijf overlaadde met schulden.

Eind 2018 werd HEMA gekocht door Marcel Boekhoorn. Hij beloofde de schulden terug te brengen, maar dat is nog niet gebeurd. Vorig jaar november waarschuwden analisten van het Britse Everest Research dat HEMA failliet dreigt te gaan als de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn er niet genoeg geld in stopt of als de bakkerijen niet genoeg opbrengen.