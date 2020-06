EU wil grote (tech)bedrijven nog harder aanpakken

7 jaar onderzoek naar Google is te lang

Om een voorbeeld te noemen: de Europese Commissie deed er maar liefst zeven jaar over om Google om op de vingers te tikken voor machtsmisbruik.

Uiteindelijk kreeg de techgigant een boete van 2,4 miljard euro, omdat het deels zijn eigen Google Shopping voortrok in de zoekresultaten. Zo'n onderzoek moet in de toekomst sneller gaan, want in die zeven jaar tijd kon Google groter en dominanter worden. De aanpassingen zijn dus hard nodig.

"Het is onvermijdelijk dat er iets gedaan wordt aan de problemen die consumenten, ondernemingen ondervinden als gevolg van de dominantie van grote ondernemingen in de techsector - de platforms. Daar zijn zo veel studies naar gedaan en het is zo duidelijk dat er issues zijn. Daar gaat sowieso iets gebeuren", zegt Wesseling.