Vuurwerk verwacht van ECB: flinke uitbreiding coronaprogramma

In maart werd het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) opgetuigd. De ECB besloot voor 750 miljard euro aan staatsobligaties, bedrijfsobligaties en andere schuldpapieren op te gaan kopen. De bedoeling is om zo grote hoeveelheden geld de economie in te pompen en de rentes te drukken, zodat bedrijven en overheden goedkoop aan geld kunnen komen.

Zo wil de ECB ervoor zorgen dat de economie van de eurozone zo veel mogelijk blijft draaien in tijden van ongekende economische krimp.

115 miljard in mei

Maar dat geld word in recordtempo opgebruikt. Sinds het nieuwe opkoopprogramma is opgestart heeft de centrale bank al voor meer dan 10 miljard euro aan Nederlandse overheidsschuld opgekocht, blijkt uit dinsdag openbaar gemaakte cijfers.

En dat gebeurt niet alleen in Nederland. De ECB kocht in mei alleen al voor meer dan 115 miljard euro aan schuldpapieren op. Als we in dat tempo doorgaan, is de volledige 750 miljard euro in september of oktober er al doorheen.

Analisten gaan er dan ook massaal vanuit dat de ECB vandaag al extra maatregelen gaat aankondigen, blijkt uit een rondgang van Bloomberg. Door de bank genomen is de verwachting dat de ECB het programma nog eens met 500 miljard euro vergroot.