Jan Zeeman (1942-2020): veel meer dan een textieltycoon

Zo bouwde hij een textielimperium op, dat bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter in 1999 al bestond uit 530 winkels met een omzet van 242 miljoen euro. Destijds gaf hij zijn opvolger Paul Schouwenaar de opdracht het bedrijf te verkopen via een beursgang of overname door een branchegenoot of investeringsmaatschappij.

Zeeman bleef familiebedrijf

Uiteindelijk besloot Zeeman zijn winkelketen toch niet te verkopen, maar uit te breiden. Volgens het meest recente jaarverslag boekte Zeeman Groep in 2018 een nettowinst van ruim 13 miljoen op een omzet van 609 miljoen euro.

Het concern exploiteert inmiddels 1300 winkels in 7 landen. Er werken in totaal bijna 8000 mensen bij Zeeman, waarvan zo'n 3000 in Nederland.

Retailicoon

Volgens retailexpert Paul Moers moet Zeeman worden herinnerd als een 'man die op een unieke manier een intrigerend formule' heeft neergezet, en daarmee behoort tot de iconen in de Nederlandse retailwereld als Jaap Blokker en Ab Heijn.

"Hij heeft de onderkant van de markt gekozen en is altijd heel strikt bij dat idee gebleven. Daarmee heeft hij het bedrijf heel succesvol gemaakt."