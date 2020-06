Investeerder vangt bot na 'schijnzekerheid' crowdfunding

Collin Crowdfund voor de rechter

Eén investeerder nam daar geen genoegen mee. Uit principe sleepte hij Collin Crowdfund, het platform dat had bemiddeld bij de lening, voor de rechter. Volgens de investeerder had hij geld in Vacumedical gestoken, omdat de bemiddelaar op basis van de persoonlijke borg van Coolen een 'voldoende' had toegekend aan het investeringsvoorstel.

Volgens de investeerder had Collin Crowdfund kunnen of moeten weten dat die garantie 'niets waard' was, mede omdat het huis van de ondernemer onder water stond en er beslag op was gelegd. De investeerder claimde een schade van bijna 3000 euro.