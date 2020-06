Kleine brouwers zijn creatief, maar zullen de coronacrisis niet allemaal overleven

Proeflokaal failliet

Tot overmaat van ramp moest Boschman zijn eigen proeflokaal sluiten. "Door de anderhalvemetermaatregelen konden daar nog maar acht man in. Dat was gewoon niet meer rendabel."

Vorige week ging Stichting Brouwerij d'n Drul, waarin de horecagelegenheid is ondergebracht, zelfs failliet. "Er ging meer geld uit dan erin kwam. Om onze geldschieters niet verder te duperen besloten we in samenspraak met de accountant te stoppen met het proeflokaal."

Dat ging de ondernemer aan het hart. "Ontzettend jammer, ook omdat we net hadden verbouwd. Zo hadden we een installatie met 20 tapkranen besteld. Als brouwer is er niets mooiers dan een eigen proeflokaal, waar mensen van je bier kunnen genieten."