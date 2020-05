Wie zijn de schuldeisers die Hema van Boekhoorn willen afpakken?

Vier partijen

Welke van deze obligatiehouders achter het plan zitten om Hema van Boekhoorn over te nemen, is onbekend. Maar er is wel een manier om de groep kandidaten kleiner te maken.

Een van de partijen achter het plan om Hema over te nemen van Boekhoorn, is volgens het FD bezig om ook een belang op te bouwen in een tweede obligatielening die Hema heeft uitstaan. Dat betreft een achtergestelde lening van in totaal 150 miljoen euro.

Uit gegevens van Bloomberg blijkt dat er vier partijen zijn, die zowel omvangrijke belangen hebben in de lening van 600 miljoen als in de lening van 150 miljoen. Dat zijn Invesco, met een belang van bijna 15,6% in de lening van 150 miljoen, Jupiter (4,4%), Nordea Bank (2,2%) en Crédit Agricole (1,9%).