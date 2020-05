Na 10 weken staat teller VS op 40 miljoen nieuwe ww-aanvragen

In de week tot afgelopen zaterdag vroegen 2.123.000 inwoners van de VS een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering. Dat is iets meer dan verwacht.

In de afgelopen tien weken, sinds de lock-down in de VS van kracht werd, deden in totaal 40,8 miljoen mensen een beroep op een werkloosheidsuitkering.

Ter illustratie: tot voor tien weken lag normaal gesproken het aantal nieuwe aanvragen eerder rond de 200.000 per week.