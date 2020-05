ACM waarschuwt bedrijven die beroerde voucherregelingen aanbieden

Overmacht en onredelijke termijnen

Sommige bedrijven weigeren geld terug te geven of een alternatief te bieden. Deze bedrijven beroepen zich dan op overmacht, waarbij ze verwijzen naar een clausule hierover in hun algemene voorwaarden. Maar volgens de ACM kunnen de rechten van consumenten niet beperkt worden in algemene voorwaarden.

Verder schieten ondernemers tekort in terugbetalen. Consumenten krijgen bijvoorbeeld een hele korte periode om geld terug te vragen. De uitbetaling duurt soms ook meer dan een jaar. Ook de termijn waarbinnen geld wordt uitgekeerd was soms voor de coronacrisis weken en nu maanden.

Ook moet de communicatie met de consument over de regelingen beter.