Piepklein MedQ wint merkenrechtzaak van gigant Mediq

In 2015 richtte ondernemer Roncken met zakenpartner Robin Lucchesi het adviesbureau MedQ op. De startup ging bedrijven adviseren die medische hulpmiddelen op de Europese markt willen brengen.

Merkinbreuk

De zaken van het adviesbureau liepen goed, maar twee jaar na de oprichting liepen Roncken en Lucchesi tegen een ernstig probleem aan. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat de medische groothandel Mediq hen wegens merkinbreuk voor de rechter sleepte.

Mediq is een geduchte speler die je niet graag juridisch tegenover je wil hebben. Met een omzet van 922 miljoen euro en activiteiten in dertien Europese landen is Mediq in haar eigen woorden een 'major player in global healthcare'. Bovendien is de zorggigant in handen van het Amerikaanse private equitybedrijf Advent.