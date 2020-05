OR Tata Steel dreigt met juridische stappen om vertrek Henrar

De or heeft de directie van Tata Steel Europe en het moederconcern in India nu per brief gedreigd met een rechtszaak als het inspraakorgaan weer gepasseerd wordt.

Het verplicht inwinnen van advies is volgens Van Wieringen nu weer actueel, nu de vrijgekomen plaats in de driekoppige directie van Tata Steel Nederland gevuld moet worden.

Waarneming Henrar

Pas als de directie weer compleet is, wordt uit dat drietal een nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland gekozen.

De taken van Henrar worden voorlopig waargenomen door Hans van den Berg, vicevoorzitter van de Nederlandse directie. Van den Berg is al decennia werkzaam bij het staalbedrijf. Een woordvoerder van het staalbedrijf benadrukt dat Van den Berg tijdelijk de verantwoordelijkheden van Henrar overneemt.