Iedereen aan de mondkapjes: wie verkopen die honderen kapjes?

Vrolijke print

Een van de vele kleinere aanbieders in Nederland is Jeffrey Heiligers. Hoewel - klein? "De afgelopen weken verwerkte ik zo'n 200 orders, ik zit nu op 300 in totaal", zegt hij. Er wordt flink doorgewerkt in huize Heiligers.

In een paar weken tijd zag Heiligers veel reguliere ontwerpklussen verdwijnen. Als zelfstandige wilde hij wel een bijdrage leveren aan de maatschappij - én zorgen voor wat inkomsten. Via een Haarlemse collega begon hij met een serie mondkapjes voor de voedselindustrie. Vrij snel daarna zag Heiligers een markt.

Samen met illustrator Renée van den Kerkhof maakt Heiligers nu limited edition mondkapjes, vaak met een vrolijke print. Daarnaast maakt hij mondkapjes gemaakt van stoffen van een lokale winkel die over zijn.

Ook Heiligers merkt dat de piek nu over is. "Die was het grootst na de persconferentie over het OV. Ik denk dat veel mensen al zijn voorzien. Op dit moment kijk ik vooral uit naar dat ik mensen op straat tegenkom met mijn producten."