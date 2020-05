Geruzie over flappentap: kleine banken balen van hoge pinkosten

In 2019 begon de uitrol van Geldmaat, een samenwerkingsverband van de drie grootbanken waarmee er efficiënter en goedkoper gewerkt zou moeten worden. In plaats van dat in een winkelstraat drie pinautomaten van drie verschillende banken waren, moest er één Geldmaat komen waarbij met alle bankpassen gepind kon worden.

Kosten hoger

Praktisch en goedkoper, was de gedachte. Maar over het goedkoper-deel zijn de kleine banken niet te spreken. "De kosten zijn hoger dan voorheen", zegt Daan Joosen van Van Lanschot. "Sinds Geldmaat er is, betalen we meer dan we deden bij de verschillende banken."

Hoeveel de verhoging precies is, en wat er nu of in het verleden betaald moest worden, dat mag Joosen niet zeggen. Doet hij dat wel, dan is er sprake van contractbreuk.

Knab onderzoekt kostenverlaging

De bank Knab onderzoekt of de kosten omlaag kunnen, vertelt woordvoerder Anne-Ruth Groen. "Als een dienst opeens een stuk duurder wordt, is het niet heel onlogisch om te kijken of we die kosten naar beneden kunnen krijgen. Anders moeten we dat doorberekenen aan de klanten, en dat doen we liever niet."

Ook Groen mag niet zeggen om hoeveel geld het gaat, wat er betaald wordt voor een transactie of om wat voor procentuele stijging het gaat. "Het is in ieder geval hoog genoeg om aan de bel te trekken. We snappen dat de kosten omhoog kunnen gaan als dat goed onderbouwd is, maar dat is het in dit geval ook niet", zegt Groen. "Wat we gaan doen, weten we nog niet."

Volgens het FD hebben ook Bunq en Triodos de kosten voor het gebruik van de pinautomaten zien stijgen. De banken onderzoeken of het mogelijk is om de kosten te drukken.