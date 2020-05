Komt er nog een tweede klap omlaag op de beurs?

W-vorm of V-vorm

In een recessie heeft de bodem van de beurs vaak een W-vorm, aldus Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro. Dat betekent dat de koersen opveren, om daarna weer terug te zakken. Dat was zo in 2008, na het knappen van de internetzeepbel in 2000, in 1987 en in 1973, zegt hij.

Tegelijkertijd zie je bij een epidemie een V-vorm in het beursherstel. Nu is er echter een pandemie, met een wereldwijde recessie, aldus Wessels. Getroffen regio's kunnen zich dus niet aan andere delen van de wereld optrekken.

Hij gaat uit van een winstdaling van bedrijven uit de MSCI World Index van zo'n 30 procent. ABN Amro adviseert dan ook om voorzichtiger te zijn met aandelen en meer in contanten aan te houden.