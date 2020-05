Sociale partners zijn het eens over nieuw pensioenstelsel

Op de helling

Pensioenen kunnen namelijk al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Iets wat veel pensionado’s dwarszit omdat er de afgelopen jaren juist uitstekende beleggingsresultaten werden geboekt waardoor er in principe genoeg geld in kas was om zo’n stijging door te voeren.

Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen.