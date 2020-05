Werkloosheid stijgt harder dan bij de vorige crisis, vooral jongeren zijn de klos

Jongeren met een flexcontract

Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar is de toename van het aantal nieuwe ww-uitkeringen het grootst. In vergelijking met maart is het aantal nieuwe werklozen in deze groep gestegen met 75 procent. Dat is wel iets minder dan vorige maand.

Van februari op maart nam de gemiddelde instroom per week toe met 185 procent. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er veel jongeren werken in de horeca, uitzendbranche en cultuursector. In die branches nam het aantal uitkeringen als eerste fors toe.

Jongeren tot 30 jaar met een tijdelijk of flexibel contract worden het hardst geraakt, vertelt Witjes. "Het gros van de jongeren heeft zo'n flexcontract. Dit is de groep waar werkgevers het makkelijkste afscheid van kunnen nemen."

Ook steeds meer ouderen met ww

Nu er ook ontslagen vallen in veel andere sectoren stijgt de toename van nieuwe ww-uitkeringen extra bij andere leeftijdsgroepen. Bij 35- tot 45-jarigen steeg de gemiddelde instroom per week van 1.700 in maart naar 2.600 in april, ofwel een toename van 51 procent.

Een maand eerder steeg de instroom in deze leeftijdsgroep nog met 22 procent. Bij 55-plussers steeg de instroom in maart met 13 procent en in april met 36 procent.